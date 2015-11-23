حلم الأوليمبياد - 6 أهلي و4 زمالك في قائمة مصر الأوليمبي لبطولة إفريقيا

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفراعنة دون 23 عاما التي ستشارك في بطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو.

ويخوض المنتخب الأوليمبي منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام بالسنغال والتي تؤهل بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو. وتقام البطولة في الفترة ما بين 28 من نوفمبر الجاري وحتى 12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب الفراعنة في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الجزائر ومالي ونيجيريا.

استعد المنتخب الأوليمبي للبطولة بفوزين وديين على الكاميرون في شرم الشيخ بنتيجة 2-1، ثم 4-0.

وتسافر البعثة إلى السنغال الأسبوع الجاري.

وضمت القائمة

حراسة المرمى: مسعد عوض – محمود حمدي – حسن شاهين

الدفاع: عادل جمعة – كريم ممدوح – محمد حمدي – ياسر إبراهيم – رجب نبيل – رامي ربيعة – محمد هاني

الوسط: محمود حمدي – محمد فتحي – صالح جمعة – محمود متولي – كريم نيدفيد – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمد أشرف

الهجوم: محمد سالم – حسين رجب – محمود كهربا

وخرج اللاعبين المحترفين عمرو وردة وأحمد حسن "كوكا" بسبب رفض أنديتهم التفريط فيهم لأن البطولة ليست من البطولات الرسمية وفقا للوائح الفيفا.