مساعد وزير الخارجية: بدء الفرز بالخارج وبعض السفارات أرسلت النتائج

أكد السفير حمدى لوزة، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بدء الفرز فى الخارج كما بدأت بعض السفارات فى إرسال النتائج للجنة العليا للانتخابات.

وأشار لوزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سى بى سى" مع الإعلامية لميس الحديدى، إلى أن البعثات فى جميع الدول الآسيوية، والعربية، والأوروبية، والأفريقية، تم إغلاق صناديق الانتخابات فيها، وفى انتظار نتائج التصويت فى دول أمريكا الشمالية والجنوبية، وستنتهى بآخر بعثة فى لوس أنجلوس الأمريكية، والتى من المقرر أن تغلق فى السابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

وقال إن نسب زيادة التصويت محدودة فى أمريكا الشمالية والجنوبية، وتصدرت الكويت المرحلة الأولى فى عدد الأصوات، ولكن انخفض العدد فى المرحلة الثانية لأن محافظات الصعيد ممثلة تمثيلاً كبيراً فى الكويت، أما السعودية، كانت شارك فى المرحلة الأولى 6 آلاف و14 ناخبًا، وفى الثانية ما يزيد عن 11 ألف و317 ناخبًا.