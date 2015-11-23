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"النقل": مجلس الوزراء لم يبحث زيادة أسعار تذكرة المترو أو خفض رسوم الموانئ

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"النقل": مجلس الوزراء لم يبحث زيادة أسعار تذكرة المترو أو خفض رسوم الموانئ "النقل": مجلس الوزراء لم يبحث زيادة أسعار تذكرة المترو أو خفض رسوم الموانئ
أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمى باسم وزارة النقل عدم صحة ما تردد عن أن مجلس الوزراء لا يمانع فى زيادة تذاكر مترو الأنفاق، وكذلك إلغاء القرار رقم 488 لسنة 2015 بشأن زيادة الرسوم فى الموانئ.

وأكد إبراهيم فى بيان صحفى أصدره، منذ قليل، أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل لم يطرح موضوع زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على مجلس الوزراء، وأن رأيه المعلن فى هذا الشأن أنه لا زيادة فى الأسعار إلا بعد تحسين مستوى الخدمة وعدم المساس بمحدودى الدخل، كما أوضح أن موضوع إلغاء قرار زيادة الرسوم فى الموانئ لم يعرض بعد على مجلس الوزراء.

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مصر 365

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