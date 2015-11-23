الخارجية:الاعتداء على سودانى حالة فردية لن تؤثر على العلاقات الدبلوماسية

قال المستشار أحمد ابو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن واقعة اعتداء عدد من افراد الشرطة بقسم عابدين على مواطن سودانى، يمثل حالة فردية لن تؤثر على العلاقة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مضيفاً أن وزارة الخارجية ليست جهة اختصاص لتحقيق فى هذا الشأن، وأن الجهات المختصة سوف تقوم بالتحقيق فى الواقعة لكشف ملابسات الواقعة، موضحاً أن الخارجية المصرية تلقت طلب الخارجية السودانية بطلب التحقيق فى الواقعة.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة اون تى فى، أن الدكتور سامح شكرى وزير الخارجية المصرية طلب من سفير السودان فى مصر إرسال كافة التقارير الطبية والأوراق التى تثبت تورط رجال الشرطة فى هذه الواقعة، مؤكدا أن الجالية السودانية فى مصر يتم التعامل معها بنفس التعامل مع المصرين، لافتا إلى أن هذه الواقعة وإن ثبت حدوثها فلن تأثر بشكلا أو بأخر على العلاقات بين البلدين خاصة فى ملف سد النهضة الأثيوبى .

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