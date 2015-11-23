أحمد موسى يعرض فيديو للمواطن السوادنى يؤكد خلاله عدم تعرضه للتعذيب

عرض الإعلامى أحمد موسى فيديو لمواطن سودانى يعترف على قناة الجزيرة القطرية ، إنه لم يتعرض للتعذيب أو الضرب داخل قسم شرطة عابدين، جاء ذلك خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد".إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال المواطن السودانى، زكريا يحيى، إن أثناء سيرة بمنطقة عابدين فوجئ بشخصين تعديا عليه وقام بتفتيشه وتابع: "يحيا شعب مصر العظيم والذى أكن لهم التقدير الاحترام".
وقال المواطن السودانى، زكريا يحيى، إن أثناء سيرة بمنطقة عابدين فوجئ بشخصين تعديا عليه وقام بتفتيشه وتابع: "يحيا شعب مصر العظيم والذى أكن لهم التقدير الاحترام".
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