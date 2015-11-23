أحمد موسى يعرض فيديو للمواطن السوادنى يؤكد خلاله عدم تعرضه للتعذيب

عرض الإعلامى أحمد موسى فيديو لمواطن سودانى يعترف على قناة الجزيرة القطرية ، إنه لم يتعرض للتعذيب أو الضرب داخل قسم شرطة عابدين، جاء ذلك خلال برنامج "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد".

وقال المواطن السودانى، زكريا يحيى، إن أثناء سيرة بمنطقة عابدين فوجئ بشخصين تعديا عليه وقام بتفتيشه وتابع: "يحيا شعب مصر العظيم والذى أكن لهم التقدير الاحترام".

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