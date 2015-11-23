حظك اليوم برج القوس الاثنين 2015/11/23

حظك اليوم لبرج القوس:
>على الصعيد المهنى: حاول ألا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة فى العمل واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك.
>على الصعيد العاطفى: قد تعادى الحبيب وتجرحه دون قصد، حاول أن تجد السلام الداخلى وأن تكون أكثر تفهمًا له.
على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد حاول الحصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>قد تأتيك اليوم الفرصة التى كنت تنتظرها ولذلك حاول أن تنفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التى تواجهك خلال اليوم والتى ستعمل على استرجاع هدوئك.