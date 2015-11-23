البصل ينظم ضغط الدم ويقوى الجهاز المناعى ويزيد القدرة الجنسية

البصل من أهم أنواع الخضروات التى نستخدمها أثناء الطهى، أو يتم تناوله نيئا وقد يختلف كل شخص عن الآخر فى تناوله للبصل، حيث يوجد بعض الأشخاص يتناولون البصل الأخضر أو الأحمر أو الأبيض يوميا مع وجبة الإفطار، وهم يحظون بصحة أفضل بكثير من الأشخاص غير الراغبين فى تناوله.

ويوضح الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة أن البصل له العديد من الفوائد الهامة لصحة الإنسان لأنه يحتوى على العديد من الفيتامينات أهمها "أ "، وعناصر غذائية عديدة كمضادات للأكسدة، ولذا فهو يعد من أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها أثناء وجبة الإفطار لتقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بنزلات البرد وخاصة أثناء فصل الشتاء.

وأضاف أن تناول البصل يقتل رائحة الفم الكريهة، ويعالج مشاكل الجيوب الأنفية، وينظم ضغط الدم

ويؤكد أن للبصل قدرة كبيرة على علاج مشاكل الشعب الهوائية، ويقوى القدرة الجنسية وخاصة للرجال لأنه يساعد على زيادة الحيوانات المنوية ويزيد الرغبة، وكل هذه الفوائد يمكن الحصول عليها من خلال ثمرة من البصل يوميا فى وجبة الإفطار.