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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2015/11/23

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2015/11/23 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2015/11/23

كتبت مريم كشك

لبرج الحمل:


>على الصعيد المهنى: أنت فى حاجة إلى إصلاح الأمور بينك وبين رئيسك فى العمل حتى تستطيع المحافظة على عملك والاستمرار نحو تحقيق الأهداف التى تسعى لتحقيقها.
>على الصعيد العاطفى: لن تستطيع أن تعوض الحبيب لأنه يحبك جدًا، ولذلك حاول أن تتمسك وتحافظ عليه على الرغم من المشكلات التى تواجهكما.
>على الصعيد الصحى: قد تشعر اليوم ببعض الضعف فى جسمك، فالأمر يتطلب منك التوقف والحرص على تناول الغذاء الجيد والمناسب حتى تصبح حالتك الصحية أفضل.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن هذه الفترة قد تتعلّم شيئًا جديداً أو تهتم بلغة أجنبية أو بشخص غريب يدخل على الخط وتُحدث معه بعض التغييرات مما يسقط عن كاهلك ثقلاً وتتخلّى عمّا بات يزعجك مع الوقت.

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