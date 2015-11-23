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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/11/23

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حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/11/23 حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2015/11/23

لبرج الدلو:


>على الصعيد المهنى: اليوم تجد فرصتك لإثبات نفسك فى مجال العمل، الثبات على أقوالنا هو الطريق الوحيد لتجنب المشاكل.
>على الصعيد العاطفى: سرعان ما تبدأ حالتك العاطفية مع الشريك فى التحسن على الرغم من أن المشكلات التى تعمل على حلها معه تبدو معقدة.
>على الصعيد الصحى: أحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، يمكنك التغلب على أى مشكلة صحية بالراحة، فلابد من أخذ قسط كافٍ منها.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>لا داعى للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة، لابد أن تتحلى بالثقة فى نفسك طالما تؤمن بأفكارك الإيجابية، ولا تنساق وراء آراء الآخرين، إذا يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك وسوف يساعدك ذلك على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات.

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مصر 365

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