حظك اليوم برج الثور الاثنين 2015/11/23

كتبت مريم كشك

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:



>

>على الصعيد المهنى: قد تتعرض لبعض الضغوطات فى مجال العمل هذه الفترة نتيجة عدم قيامك بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه، ولذلك قد تتعرض اليوم لبعض الضغوط فى العمل ولكن لا تقلق سوف يتحسن الأمر سريعًا.>على الصعيد العاطفى: لا تتسرع فى اختيار قرارات تندم عليها، فقد يحدث طلاق أو انفصال هذه الفترة، لذا مطلوب منه الحذر ومراجعة كل قراراته بدقة مطلقة.>على الصعيد الصحى: حاول الاهتمام بنظافتك الشخصية حتى تستطيع تجنب العددى من الأمراض وحتى لا يتفر منك الآخرون.>يتوقع علماء الفلك أن مولود برج الثور سوف يتلقى التهنئة والتقدير من الرؤساء بنهاية هذا الشهر من خلال الحصول على مكافأة أو علاوة نظرا للجهود الكبيرة التى قام بها لتحسين ادائه ومستواه من أجل العمل.

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });