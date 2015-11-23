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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2015/11/23

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حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2015/11/23 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2015/11/23

لبرج الميزان:


>على الصعيد المهنى: تستطيع اليوم الوصول إلى الأهداف فقط إذا استطعت أن تتخلى عن الإستراتيجية القديمة التى تنتهجها فى حل المشكلات واستخدمت أساليب وطرق جديدة.
>على الصعيد العاطفى: يدخل حياتك أحد الأشخاص الجدد، احرص على الاقتراب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها فلا تصده.
>على الصعيد الصحى: ربما قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهنى اللذان طالما بحثت عنهما، ما سيمنحك الشعور بالسعادة، والتحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة المقبلة.

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مصر 365

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