حظك اليوم برج الميزان الاثنين 2015/11/23

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>على الصعيد المهنى: تستطيع اليوم الوصول إلى الأهداف فقط إذا استطعت أن تتخلى عن الإستراتيجية القديمة التى تنتهجها فى حل المشكلات واستخدمت أساليب وطرق جديدة.>على الصعيد العاطفى: يدخل حياتك أحد الأشخاص الجدد، احرص على الاقتراب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها فلا تصده.>على الصعيد الصحى: ربما قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة.>سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهنى اللذان طالما بحثت عنهما، ما سيمنحك الشعور بالسعادة، والتحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة المقبلة.