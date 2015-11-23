حظك اليوم برج الأسد الاثنين 2015/11/23

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>على الصعيد المهنى: عليك بذل الكثير من الجهد فى مجال العمل، خاصة إذا كنت تريد أن تحافظ على ما وصلت إليه فى العمل حتى تستطيع الحفاظ على تقدمك الذى اعتاد عليه رؤساؤك ومن ثم سوف تحقق إنجازات كبيرة على صعيد المهنى وستزدهر أعمالك بسهولة.>على الصعيد العاطفى: سوف تنصلح الأمور بينك وبين الحبيب ويعود الاستقرار بينكما، فربما يدعوك إلى الخروج فى نزهة لقضاء الأوقات الجميلة والممتعة معًا.>على الصعيد الصحى: قد تسافر لحضور أحد المؤتمرات فى الخارج ما يمنحك مزيد من الطاقة والنشاط والايجابية وبالتالى سوف تشعر بالتحسن فى الحالة الصحية بشكل ملحوظ.>ينصحك علماء الفلك مواليد برج الأسد بالحذر وعدم التسرع والتصرف بحكمة، كما أن هناك احتمالاً بنسبة كبيرة أن يحدث ارتباط عاطفى هذه الفترة بعد قصة حب كبيرة.