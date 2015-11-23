حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 2015/11/23

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>على الصعيد المهنى: حاول أن تنجز مهامك فى العمل أولاً بأول، فربما قد يضطرك الأمر إلى التأخير فى العودة إلى المنزل فى الموعد المعتاد عليه نظرًا لتأخيرك فى تسليم بعض الملفات المطلوبة منك.>على الصعيد العاطفى: حاول أن تنسى وتتلاشى عن الأخطاء التى حدثت من الحبيب مؤخرًا، وحاول أن تستعيد الثقة والسيطرة على الأمور وتفتح صفحة جديدة مع الشريك قبل فوات الأوان.>على الصعيد الصحى: ربما تشر ببعض الاضطرابات النفسية التى تسبب لك القلق والانزعاج، ولذلك فأنت بحاجة إلى الهدوء والاسترخاء هذه الأيام.>ربما تجد الحبيب بين هؤلاء الأشخاص الجدد الذين ستتعرف عليهم من خلال الرحلة البحرية التى ستقوم بها بصحبة أصدقائك فى العمل وذويهم، وسوف تعود من هذه الرحلة مقدمًا على العمل بشكل جيد ولديك الكثير من الرغبة والإصرار.