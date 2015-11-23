حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2015/11/23

حظك اليوم لبرج الأسد:

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

حظك اليوم لبرج الثور:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

حظك اليوم لبرج الجوزاء:

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

حظك اليوم لبرج الحمل:

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

حظك اليوم لبرج الحوت:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

حظك اليوم لبرج الدلو:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حظك اليوم لبرج السرطان:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

حظك اليوم لبرج العذراء:

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

حظك اليوم لبرج العقرب:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

حظك اليوم لبرج القوس:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

حظك اليوم لبرج الميزان:

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>على الصعيد المهنى: عليك بذل الكثير من الجهد فى مجال العمل، خاصة إذا كنت تريد أن تحافظ على ما وصلت إليه فى العمل حتى تستطيع الحفاظ على تقدمك الذى اعتاد عليه رؤساؤك ومن ثم سوف تحقق إنجازات كبيرة على صعيد المهنى وستزدهر أعمالك بسهولة.>على الصعيد العاطفى: سوف تنصلح الأمور بينك وبين الحبيب ويعود الاستقرار بينكما، فربما يدعوك إلى الخروج فى نزهة لقضاء الأوقات الجميلة والممتعة معًا.>على الصعيد الصحى: قد تسافر لحضور أحد المؤتمرات فى الخارج ما يمنحك مزيد من الطاقة والنشاط والايجابية وبالتالى سوف تشعر بالتحسن فى الحالة الصحية بشكل ملحوظ.>ينصحك علماء الفلك مواليد برج الأسد بالحذر وعدم التسرع والتصرف بحكمة، كما أن هناك احتمالاً بنسبة كبيرة أن يحدث ارتباط عاطفى هذه الفترة بعد قصة حب كبيرة.>على الصعيد المهنى: قد تتعرض لبعض الضغوطات فى مجال العمل هذه الفترة نتيجة عدم قيامك بالمهام المطلوبة منك على أكمل وجه، ولذلك قد تتعرض اليوم لبعض الضغوط فى العمل ولكن لا تقلق سوف يتحسن الأمر سريعًا.>على الصعيد العاطفى: لا تتسرع فى اختيار قرارات تندم عليها، فقد يحدث طلاق أو انفصال هذه الفترة، لذا مطلوب منه الحذر ومراجعة كل قراراته بدقة مطلقة.>على الصعيد الصحى: حاول الاهتمام بنظافتك الشخصية حتى تستطيع تجنب العددى من الأمراض وحتى لا يتفر منك الآخرون.>يتوقع علماء الفلك أن مولود برج الثور سوف يتلقى التهنئة والتقدير من الرؤساء بنهاية هذا الشهر من خلال الحصول على مكافأة أو علاوة نظرًا للجهود الكبيرة التى قام بها لتحسين أدائه ومستواه من أجل العمل.>على الصعيد المهنى: بالرغم ما تعرضت له من أزمات فى بداية العام إلا أنه سوف تتخلص منه بالأشهر الأخيرة، وسوف تستطيع تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض هذه الخسارة التى تعرضت لها.>على الصعيد العاطفى: هناك احتمال كبير أن تجد نصفك الآخر، هذه الأيام من خلال مقابلة أحد الزملاء الجدد فى مجال العمل، فاستعد للحياه العاطفية الجديدة.>على الصعيد الصحى: احرص على استقرار حالتك الصحية بقدر الإمكان، فاليوم ستشعر بسوء حالتك الصحية وبعض الضغوط النفسية التى سوف تؤثر عليك.>تبدأ هذه الأيام فى أداء الكثير من النشاطات الجديدة وتهتم بأعمال وخدمات تساعد بها الآخرون، وتغوص فى بعض التفاصيل التى تكشف لك عن جديد والكثير من المفاجآت.>على الصعيد المهنى: حاول أن تنجز مهامك فى العمل أولاً بأول، فربما قد يضطرك الأمر إلى التأخير فى العودة إلى المنزل فى الموعد المعتاد عليه نظرًا لتأخيرك فى تسليم بعض الملفات المطلوبة منك.>على الصعيد العاطفى: حاول أن تنسى وتتلاشى عن الأخطاء التى حدثت من الحبيب مؤخرًا، وحاول أن تستعيد الثقة والسيطرة على الأمور وتفتح صفحة جديدة مع الشريك قبل فوات الأوان.>على الصعيد الصحى: ربما تشر ببعض الاضطرابات النفسية التى تسبب لك القلق والانزعاج، ولذلك فأنت بحاجة إلى الهدوء والاسترخاء هذه الأيام.>ربما تجد الحبيب بين هؤلاء الأشخاص الجدد الذين ستتعرف عليهم من خلال الرحلة البحرية التى ستقوم بها بصحبة أصدقائك فى العمل وذويهم، وسوف تعود من هذه الرحلة مقدمًا على العمل بشكل جيد ولديك الكثير من الرغبة والإصرار.>على الصعيد المهنى: أنت فى حاجة إلى إصلاح الأمور بينك وبين رئيسك فى العمل حتى تستطيع المحافظة على عملك والاستمرار نحو تحقيق الأهداف التى تسعى لتحقيقها.>على الصعيد العاطفى: لن تستطيع أن تعوض الحبيب لأنه يحبك جدًا، ولذلك حاول أن تتمسك وتحافظ عليه على الرغم من المشكلات التى تواجهكما.>على الصعيد الصحى: قد تشعر اليوم ببعض الضعف فى جسمك، فالأمر يتطلب منك التوقف والحرص على تناول الغذاء الجيد والمناسب حتى تصبح حالتك الصحية أفضل.>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن هذه الفترة قد تتعلّم شيئًا جديداً أو تهتم بلغة أجنبية أو بشخص غريب يدخل على الخط وتُحدث معه بعض التغييرات مما يسقط عن كاهلك ثقلاً وتتخلّى عمّا بات يزعجك مع الوقت.>على الصعيد المهنى: أنت شخص ودود ومُحب للحياة، ولذلك يحبك الآخرون وبالأخص رؤسائك فى العمل خاصة لأن المجاملة تساعدك على التقرب من الآخرين وتحسين العلاقات معهم.>على الصعيد العاطفى: حاول أن تعطى فرصة للحبيب لإثبات وجوده ومساعدتك فى مواجهة المشكلات التى تحدث لك فى مجال العمل حتى تعطيه الفرصة للوقوف بجانبك ومساعدتك.>على الصعيد الصحى: احذر من أن ترهق نفسك كثيرًا من خلال القيام بالتمارين القاسية حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية التى أنت فى غنى عنها.>احذر العمل لساعات طويلة قد يجعلك تشعر بالإرهاق الشديد خاصة فى نهاية اليوم، وقد تجتمع بأصدقاء قدامى تتحدث أمامهم عن أحلامك وعن بعض الأمنيات وتلاقى الترحيب، وتفرحك سماع بعض الأخبار التى تتعلق بمجموعات أو أحزاب أو فئات تنتمى إليها.>على الصعيد المهنى: اليوم تجد فرصتك لإثبات نفسك فى مجال العمل، الثبات على أقوالنا هو الطريق الوحيد لتجنب المشاكل.>على الصعيد العاطفى: سرعان ما تبدأ حالتك العاطفية مع الشريك فى التحسن على الرغم من أن المشكلات التى تعمل على حلها معه تبدو معقدة.>على الصعيد الصحى: أحوالك الصحية غير مستقرة وغير جيدة، يمكنك التغلب على أى مشكلة صحية بالراحة، فلابد من أخذ قسط كافٍ منها.>لا داعى للتوتر إذا كنت قادرًا على إظهار المعرفة السليمة، لابد أن تتحلى بالثقة فى نفسك طالما تؤمن بأفكارك الإيجابية، ولا تنساق وراء آراء الآخرين، إذا يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك وسوف يساعدك ذلك على مواصلة بذل الجهد لتحقيق الأهداف والطموحات.>على الصعيد المهنى: لا تفقد تركيزك على الهدف الحقيقى، حتى تستطيع اتخاذ قرارات صعبة، فقد يحقق مشروعك الجديد نجاحًا باهرًا وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا ويدفعك إلى التقدم.>على الصعيد العاطفى: وحاول أن تكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة بينك وبين الشريك وسوف تجد أن الحبيب يبذل الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.>على الصعيد الصحى: حاول قدر الإمكان أن تتجنب المشروبات الغازية التى تؤثر سلبيًا على صحتك، واحرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد من صحة عظامك.>حاول ألا تعمل لساعات طويلة دون أن تخصص أوقات الراحة بين فترات هذا العمل حتى لا تتدهور حالتك الصحية، كما يمكنك استخدام هذه الأوقات الصعبة إيجابيًا لتحسين مهاراتك.>على الصعيد المهنى: قد تشعر بالإرهاق اليوم نتيجة الضغوط التى تعرضت لها فى العمل على مدار اليوم، ولذلك أنت فى حاجة إلى الاسترخاء حتى تستعيد صحتك من جديد.>على الصعيد العاطفى: أنت شخصية تحب العلاقات النسائية الكثيرة، الأمر الذى قد يسبب لك المشاكل مع الحبيب، فاحرص على تقليلها قدر الإمكان وتوضيح الأمور له.>على الصعيد الصحى: الراحة الجسدية والنوم الكافى هما وسيلتك للحصول على الحالة الصحية الجيدة، فحاول التقليل من السهر.>قد تحصل اليوم على فرص إيجابية كثيرة فى صالحك، ولذلك وازن الأمور بعناية، وفكر فى الأهداف التى تريد تحقيقها عن جد وتلك التى يجب التغاضى عنها، ومن المهم ألا تفقد الثقة فى قدراتك، أنت تملك القدرة على تغيير أى ظروف.>على الصعيد المهنى: كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم،ّ إذا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية فى طريقها إلى التلاشى.>على الصعيد العاطفى: لا تفقد الثقة فى الحبيب، بل حاول أن تقترب منه أكثر هذه الأيام ولا تدع أى شىء يشغلك عنه حتى يشعر أنم تحبه وتهتم لحزنه وتحرص عليه.>على الصعيد الصحى: الحياة ليست منافسة، فهذا اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن إذا قمت بأخذ الدواء.>يتوقع لك علماء الفلك بالحصول على مكافأة مادية مجزية هذه الأيام، فحاول أن تفكر جيدًا فى كيفية استغلالها فى قضاء بعض المتطلبات والحاجات المهمة قبل أن تبذره فى أشياء لا حاجة لها الآن.>على الصعيد المهنى: حاول ألا تفقد السيطرة واكتشف أفضل طريقة لحل المشكلات القائمة فى العمل واحرص على أخذ الأمور على محمل الجد، حتى تتمكن من الحفاظ على عملك.>على الصعيد العاطفى: قد تعادى الحبيب وتجرحه دون قصد، حاول أن تجد السلام الداخلى وأن تكون أكثر تفهمًا له.>على الصعيد الصحى: ربما تشعر اليوم ببعض الإرهاق نتيجة قيامك بالمجهود الزائد حاول الحصول على الراحة حتى تتمكن من استمرار العمل.>قد تأتيك اليوم الفرصة التى كنت تنتظرها ولذلك حاول أن تنفع من هذه الطاقة الإيجابية للتخلص من الضغط التى تواجهك خلال اليوم والتى ستعمل على استرجاع هدوئك.>على الصعيد المهنى: تستطيع اليوم الوصول إلى الأهداف فقط إذا استطعت أن تتخلى عن الإستراتيجية القديمة التى تنتهجها فى حل المشكلات واستخدمت أساليب وطرق جديدة.>على الصعيد العاطفى: يدخل حياتك أحد الأشخاص الجدد، احرص على الاقتراب منه لعلك تجد معه السعادة التى تبحث عنها فلا تصده.>على الصعيد الصحى: ربما قد تشعر اليوم ببعض الحيوية والنشاط ما يساعدك على القيام بالكثير من المهام على غير العادة.>سوف تحصل على السكينة والصفاء الذهنى اللذان طالما بحثت عنهما، ما سيمنحك الشعور بالسعادة، والتحسن الكبير فى الحالة الصحية على مدار الفترة المقبلة.