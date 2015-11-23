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محمد بن زايد: أهمية تكثيف الجهود العالمية لمحاربة التنظيمات الإرهابية

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محمد بن زايد: أهمية تكثيف الجهود العالمية لمحاربة التنظيمات الإرهابية محمد بن زايد: أهمية تكثيف الجهود العالمية لمحاربة التنظيمات الإرهابية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائه وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي، أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين دول العالم لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي شكلت في الآونة الأخيرة تهديداً حقيقياً للسلم والأمن العالميين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في قصر الشاطئ وفد الكونغرس الذي يزور البلاد حالياً برئاسة السيناتور ريتشارد بر.

وتبادل سموه مع الوفد الزائر وجهات النظر حول أهم القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجة عدد من الملفات، من أهمها ملف التطرف والإرهاب والتداعيات التي خلفتها العمليات الإرهابية التي طالت مؤخراً أكثر من موقع وتأثيراتها في الاستقرار والسلام في العالم.

وتناول اللقاء أبرز التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأزمة السورية والملف اليمني والدور الذي يقوم به التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وأشاد أعضاء الوفد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة ومستوى التنسيق والتعاون بينهما في المجالات كافة، خاصة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف، والدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ورحب سموه بزيارة الوفد للدولة واطلاعه على المكونات الحضارية للدولة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى التعرف إلى رؤية الإمارات لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وبحث سموه خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

قرار

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتكليف معالي الدكتور مغير خميس الخييلي بالقيام بمهام مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، بالإضافة إلى مهامه الأخرى.

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