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ضبط 166 طن سكر تم اختلاطه بمياه الصرف الصحى قبل بيعه للمستهلك و1500 كيلو شيبسى فاسد بالبحيرة

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ضبط 166 طن سكر تم اختلاطه بمياه الصرف الصحى قبل بيعه للمستهلك و1500 كيلو شيبسى فاسد بالبحيرة ضبط 166 طن سكر تم اختلاطه بمياه الصرف الصحى قبل بيعه للمستهلك و1500 كيلو شيبسى فاسد بالبحيرة
شن اليوم رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة حملة مكبرة برئاسة محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية والدكتور طارق فكرى مدير مراقبة الأغذية برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة مدير عام الطب الوقائى وإشراف الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة للتصدى لعمليات سوء تخزين السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط "1500 كيلو جرام شيبسى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى من مخلفات مصانع الشيبسى مجهولة المصدر داخل مخزن بمدينة حوش عيسى.

كما تم ضبط 166 طن سكر بمخزن بمدينة إدكو تم اختلاطه بمياه الصرف الصحى فى أحداث السيول التى شهدتها محافظة البحيرة وذلك قبل إعادة تعبئتهم مرة أخرى وبيعها للمستهلك .

وأخيرا تمكنت الحملة من ضبط 1233 عبوة جبنة أبيض فيتا فاسدة وغير صالح للاستهلاك الآدمى داخل مخزن بمدينة دمنهور تزن قرابة 332 كيلو وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18276 جنح قسم دمنهور وجار العرض على النيابة .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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