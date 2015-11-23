مفاجأة..جامعة المنصورة تجرى انتخابات تصعيد أمناء اللجان العليا بدون 4 اتحادات

فى سابقة هى الأولى من نوعها، أجرى القائمون على العملية الانتخابية من رعاية الشباب التابعة لجامعة المنصورة، انتخابات التصعيد لأمناء اللجان العليا ومساعديهم على مستوى الجامعة اليوم، دون مشاركة اتحادات كليات الحاسبات والمعلومات، والآداب، والهندسة، والطب، فيما يعد مخالفة واضحة لما تقره اللائحة المنظمة للعملية الانتخابية.

وأقبل مشرفو الانتخابات على هذه الخطوة، عندما تقدم عدد من طلاب كلية الحاسبات بشكوى للجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب جامعة المنصورة، للمطالبة بإعادة تلك الانتخابات بالكلية لمخالفات إجرائية بها، ولما شابها من الغش والتدليس، حسب نص الشكوى، مما دفع القائمين على الانتخابات لوقف العملية الانتخابية لحين البت فى أمرها، وكذلك لعدم تقدم عدد كبير من الطلاب للترشح بهذه الكلية.

وكذلك وقف انتخابات مجلس كليتى الهندسة وكلية الطب، حيث إن وكيل كلية الهندسة بالجامعة طالب بتأجيل إجراء الخطوات الانتخابية المختلفة حتى انتهاء أعمال امتحانات "الميد تيرم" منتصف الفصل الدراسى الأول وكذلك كلية الطب.

وفى كلية الآداب، تم وقف العملية الانتخابية لأخطاء إجرائية بها مشابهة لما حدث فى كلية الحاسبات والمعلومات، مما حرم اتحادات الكليات الأربعة اليوم من المشاركة فى الترشح على مقاعد لجان مجلس الجامعة، بل ومن انتخاب من المفترض فيه أن يمثل صوتهم بتلك اللجان العليا.

وتواردت أنباء عن وقف العملية الانتخابية بتلك الكليات لاختراق لجانها من قبل طلاب الإخوان والطلاب المناصرين لهم فكريا، كطلاب صناع الحياة وغيرها من الحركات.