%21 نسبة التصويت بجنوب سيناء بإجمالى 16317 صوتا

أكد العميد عصام خضر، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، أنه تم إغلاق صناديق الاقتراع الساعة التاسعة مساء بجميع مدن المحافظة، على أن العملية الانتخابية بالمحافظة تسير بانتظام ولم يتم رصد أى اختراقات حتى الآن، مشيرا إلى توافد الناحبين بالمحافظة فى تزايد مستمر، حيث وصلت نسبة التصويت إلى 21%.

وأضاف خضر أن الدائرة الثانية والتى تضم مدينة الطور شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين اليوم بإجمالى عدد الذين أدلوا بأصواتهم 4983 صوتا.

بينما شهدت الدائرة الأولى ومقرها شرم الشيخ وتضم مدينة شرم الشيخ، وكان عدد الناخبين بها 2587، ومدينة دهب 1714، أما مدينة نويبع فقد 1245صوتا، ومدينة طابا 39 صوتا، من ومدينة سانت كاترين 1041صوتا.

وأشار خضر إلى أن الدائرة الثالثة تشمل ثلاث مدن وهم مدينة رأس سدر، وكانت نسبة التصويت بها 2161، ومدينة أبو زنيمة 1223، أما مدينة أبو رديس 1324صوتا.

وأكد خضر أن إجمالى عدد الناخبين تدرج 16317 ناخبا على مستوى المحافظة، حيث إجمالى أصوات الناخبين المقرر أن يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية بالمحافظة 77653 ناخبًا، موزعين على 8 مدن كالآتى: 30070 ناخبًا بالعاصمة طور سيناء، و11761 ناخبًا بشرم الشيخ، و11781 ناخبًا برأس سدر، و5263 ناخبًا في مدينة أبورديس، و6051 ناخبًا فى مدينة دهب، و5173 ناخبًا بنويبع، و3045 ناخبًا بكاترين، بينما طابا بلغ عدد الناخبين بها 146 ناخبًا، حيث بلغ عدد الناخبين بجنوب سيناء 77 ألفا و653 مواطنا يصوتون فى 40 لجنة فرعية بإشراف 15 مركزا انتخابيا بـ3 دوائر لاختيار 3 نواب "فردى" من بين 41 متنافسا ونائبا بالقائمة ويخصص لدائرة شرم الشيخ "مقعد" ودائرة الطور "مقعد" ودائرة رأس سدر "مقعد".

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