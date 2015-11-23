رئيس جامعة قناة السويس: قطاع شئون البيئة هو القطاع الاستثمارى للجامعة ونسعى للاكتفاء الذاتى

قال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس إن قطاع شئون البيئة هو أهم قطاع فى الجامعة لأنه هو القطاع الذى يقدم دور الجامعة للمجتمع الخارجى والبيئة المحيطة وأن هذا القطاع سيكون القطاع الاستثمارى للجامعة ما يحقق الاكتفاء الذاتى لها خلال عام مشيرا إلى أنه لن يتم شراء أى مستلزمات للجامعة ولا المستشفى الجامعى إلا من خلال خدمات هذا القطاع بالتعاون مع كليتى الزراعة والطب البيطرى اللتان سيكون لهما دور هام فى بيع اللحوم والدواجن وأنواع الخضر والفاكهة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس البيئة الذي عقد برئاسة الدكتور ممدوح غراب وبحضور الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء مجلس البيئة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع علي دور الورش التي تتبع القطاع والتي تسلمت أول أعمالها بتكلفة حوالي نصف مليون جنيه، كما أكد على دور المطابع فى طباعة الكتب الدراسية والرسائل العلمية داخل الجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة قناة السويس لديها دور كبير وإمكانيات هائلة وأساتذة كبار وخبرات لابد أن تستغل فى الفترة المقبلة مشددا على دور كل كلية لديها قدرات فى تقديم خدماتها. وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته للأداء المشرف والهام للقطاع والذى يقوم بدور كبير فى تنمية دور الجامعة الخدمى والذى انتشر ليس فقط فى الإسماعيلية ولكن فى شمال وجنوب سيناء ومحافظة السويس والتى قدمت الجامعة بها خدمات طبية واسعة مما استدعى عمل برتوكول تعاون مع المحافظة.

وطالب رئيس الجامعة مجلس البيئة ببذل المزيد من الجهد والتطوير لخدمة المجتمع والوصول لحل مشكلة الأمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى مثل قطاع التعليم والطلاب وقطاع الدراسات العليا والعمل على تجويد العملية التعليمية فى المدارس على أن يكون دور الجامعة فى عمل دراسات تدريبية ترفيهية للطلاب الصغار مما يكون له تأثير مباشر على الأسرة وعلي المجتمع وبالتالي يكون دور الجامعة هنا هو جعل الإنسان لدية المقدرة على التعامل بصورة مجتمعية سليمة.

من جانبه أكد الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القطاع يبذل قصارى الجهد لخدمة المجتمع وخاصة بسيناء وأن المجهود الذى يبذله العاملون بالقوافل البيئية جهد محمود ويساهم فى النهوض بالمنومة الصحية والثروة الحيوانية والزراعية موجها الشكر للقائمين والمشاركين فى القوافل وقام بتكريم المشاركين بالقوافل، حيث تم تكريم كل من الدكتورة عزيزة السيد عمر وكيل كلية الطب البشرى والدكتورة سامية مصطفى وكيل كلية الصيدلة والدكتور على معوض وكيل كلية الطب البيطرى والدكتورة إيمان مغازى وكيل كلية الزراعة والدكتور محمد سليم وكيل طب الاسنان والدكتورة إيناس عبد الله وكيل كلية التمريض والدكتور محمد عفيفى نائب مدير الإدارة الطبية والمهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام والمهندس عامر أحمد محمد مدير عام المشروعات البيئية وعمرو كشك نائب مدير عام المشروعات البيئية والسيدة وفاء محمد بإدارة المشروعات البيئة و فكرى شلبى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والسيد سالم مدير الحملة الميكانيكية بالجامعة.