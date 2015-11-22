لهذه الأسباب.. الأهلي ' أمتع ' فريق في الدوري السعودي هذا الموسم

حقق الأهلي انتصارا جديدا، هذه المرة على حساب خصمه اللدود الاتحاد، في دربي مدينة جدة على ملعب الجوهرة، ليبتعد الفريق عن الهلال بفارق نقطة واحدة، ويقترب بشدة من صدارة الدوري، بعد عرض أكثر من رائع، ونتيجة ممتازة للمدرب كريستيان جروس، مع الحفاظ على سجله خاليا من أي هزيمة.

بعيداً عن حسابات الفائز والخاسر في بطولة الدوري، خصوصا أن المشوار لا يزال طويل، يقدم الأهلي أفضل أداء ممكن هذا الموسم، ويتفوق على جميع منافسيه في جانب المتعة.

خط وسط ناري

يمتاز خط وسط الأهلي بأنه مختلف عن البقية، بتواجد الرائع وليد باخوشين، اللاعب الذي يجيد ملأ خانة الارتكاز بمفرده، رفقة ثنائي بارع في صناعة اللعب، حسين المقوهي في التمريرات الطولية، وتيسير الجاسم في التمريرات البينية القصيرة.

خط وسط بهذا الاكتمال يجعل مهمة جروس أسهل، في الجمع بين أكثر من طريقة خططية، والسيطرة المطلقة على مجريات اللعب في المباريات الكبيرة.

دكة قوية

لعب الأهلي في الدربي بالسومة كالعادة في المقدمة، وتحته الثلاثي، الجاسم في العمق، بين كلاً من سلمان المؤشر وإسلام سراج، لكن دكة الفريق مليئة بالأسماء القوية، مثل الغائب مصطفى بصاص، والمحترف فيتفاتزيدس، مع نبيل بهوي والبقية.

وبالتالي يملك الفريق خطة بديلة في حالة تأزم الأمور نتيجة التغييرات الفعالة خلال أوقات الحسم من عمر الشوط الثاني.

هجوم ودفاع

الأخوان هوساوي كلمة السر في الحفاظ على شباك الفريق نظيفة لعدة مباريات متتالية، من خلال التفاهم والانسجام، بالإضافة إلى دعم الظهيرين عبد الشافي والزبيدي، إنه أكمل خط دفاع في الدوري.

بينما هجومياً يكفي هداف البطولة، عمر السومة في المقدمة، المهاجم الممتاز في إنهاء الهجمات، والتألق خلال مواجهات الكبار، لذلك الأهلي هو "الأمتع" حتى الآن.