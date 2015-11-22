فيديو - رمضان صبحي يفسر لـ في الجول.. إشارته بعد هدفه في الكاميرون

فسّر رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي سبب إشارته بالصمت بعد تسجيله هدف الفراعنة الأول في الكاميرون في المباراة الودية التي انتهت 4-0.

واحتتمت مصر استعداداتها لبطولة إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 بإسقاط الكاميرون 4-0 في شرم الشيخ يوم الأحد.

وقال رمضان صبحي لـ FilGoal.com: "تعمدت عقب تسجيل الهدف أن أوجه إشارتي لمروجي الشائعات في الساعات الأخيرة".

وكانت أنباء انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهم اللاعب بعدم الالتزام والسهر في معسكر المنتخب.

وأضاف رمضان "أتعرض لافتراءات عديدة تحاول التأثير على مسيرتي الكروية، لكني لن ألتفت إليها وأزيد من تركيزي ومواصلة الإجادة مع الفراعنة".

وسجل رمضان صبحي هدفا جميلا في شباك الكاميرون توجه بعدها للكاميرا وأشار بعلامة الصمت.

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