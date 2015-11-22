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الزمالك: الفزع بعد رحيل فيريرا؟ فزنا ببطولات مع كابرال وأوتوفيستر وفينجادا

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الزمالك: الفزع بعد رحيل فيريرا؟ فزنا ببطولات مع كابرال وأوتوفيستر وفينجادا الزمالك: الفزع بعد رحيل فيريرا؟ فزنا ببطولات مع كابرال وأوتوفيستر وفينجادا

وجه أحمد عيد عبد الملك جناح طلائع الجيش رسالة إلى جوزفالدو فيريرا المدير الفني الذي استقال من تدريب الزمالك.

ورحل فيريرا عن الزمالك رسميا وأصدر بيانا قال فيه إنه لا يمكن أن يعمل في ناد رئيسه لا يريد استمراره.

وقال عيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (instegram) يوم الأحد: "والله أنت أعظم مدرب اتمرنت معاه".

وتابع مازحا وهو يشير بكلماته لزميله السابق لحمادة طلبة "هتوحشنا يا طلبة.. أبوك مشي".

واعتمد فيريرا على طلبة في مركز الظهير الأيسر طوال فترة وجوده باستثناء المباريات الأخيرة التي أشرك فيها محمد عادل جمعة.

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