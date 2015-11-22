مروحيات تحلق فى سماء "بروكسل" مع بدء عملية أمنية واسعة النطاق

حلقت مروحيات فى سماء العاصمة البلجيكية بروكسل، مع بدء عملية أمنية واسعة النطاق تجرى حاليا بالعاصمة البلجيكية وضواحيها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل اليوم الأحد.

كما أخلت الشرطة البلجيكية ساحة وسط بروكسل بسبب عملية أمنية لها، وطلبت من نزلاء فندق راديسون بلملازمة غرفهم.

وتأتى قرارات بلجيكا على خلفية توصلها لمعلومات حول وجود تهديدات حقيقية ووشيكة ستستهدف العاصمة بروكسل.

- مصادر إعلامية: الشرطة البلجيكية تطلب من سكان بروكسل بملازمة غرفهم