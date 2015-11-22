مساعد وزير الداخلية لـ "يوسف الحسينى": لو ثبت تعذيب سودانى سنحاسب المتورطين

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والاعلام، إن اللواء مجدى عبد الغفار كلف بفتح تحقيق موسع فى واقعة ومباشر مع كافة الاطراف فى واقعة اعتداء افراد أمن من قوة قسم شرطة عابدين على مواطن سوادنى داخل حجز القسم، مضيفا أن التحقيق يهدف إلى كشف ملابسات الواقعة والوقوف على الاسباب الرئيسية لمعرفة المخطئ لاتخاذ الاجراءات القانونية قبله مهما كانت مكانته، مؤكدا أن من يقوم من افراد الشرطة على المواطنين لا يستحق شرف الخدمة فى الداخلية المصرية .

وأضاف عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "السادة المحترمون" المذاع على قناة اون تى فى، أن هناك علاقة خاصة تجمع بين الشعب المصرى والسودانى على حدا سواء، مضيفا أنه لو ثبت تورط افراد الشرطة فى هذه الواقعة سوف تكون هناك وقفة شديدة معهم وسيتم محاسبتهم وفقا للقانون، موضحا أن جميع الضباط وأفراد وزارة الداخلية يرفضون هذا النوع من الممارسات التعذيبية المخالفة للقانون، مشددا أنه لو ثبت تورط شرطى بها سيتخذوا ضده الإجراءات القانونية.

وتابع عبد الكريم، أن الواجب الأول لوزارة الداخلية هو حماية المواطنين والأشخاص مهما كانت جنسياتهم، لافتا إلى أن من يقوم بمثل هذه التصرفات المرفوضة من الاعتداء على الأشخاص بالضرب والتنكيل والتعذيب لا يستحق شرف الخدمة فى الداخلية المصرية

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