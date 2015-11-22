الأهلى يدعو جميع أبناءه لحضور حفل الشركة الراعية تحت سفح الأهرامات

أكد اللواء شرين شمس، مدير عام النادى الأهلى، أن جميع أبناء القلعة الحمراء سيتم دعوتهم لحضور حفل الشركة الراعية "صلة" السعودية ، التى ستقام الخميس المقبل تحت سفح الأهرامات.

وأوضح شرين شمس، خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "مع شوبير" عبر شاشة "صدى البلد 2"، أن الأهلى لن يتجاهل أبناءه، قائلاً: "كل من ارتدى قميص النادى الأهلى، وعلى قيد الحياة، وكباتن الفريق السابقين مدعوون فى هذا الحفل".

وأشار مدير عام النادى، إلى أن الدعوة ستوجه ايضاً لجميع أعضاء مجالس الإدارات السابق، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يغيب إبراهيم المعلم عن الحفل لأسباب خاصة به، موضحاً أنه سيتم إرسال الدعوات إلى الجميع بداية من غداً الاثنين.

وأكد شمس، أنه أجرى اتصالات بعدد من اللاعبين السابقين لمعرفة عناوين منازلهم وارسال الدعوة لهم ، مؤكداً أن المهندس محمود طاهر رئيس النادى لم يأمر بشطب أسم اى شخص من قائمة أبناء القلعة الحمراء، سواء لاعبين أو أعضاء المجالس السابقين.