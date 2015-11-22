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خالد أبو بكر يمنح عمرو أديب200جنيه مكافأة..والاخير يرد:"همسمرها فى الحيط"

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خالد أبو بكر يمنح عمرو أديب200جنيه مكافأة..والاخير يرد:"همسمرها فى الحيط" خالد أبو بكر يمنح عمرو أديب200جنيه مكافأة..والاخير يرد:"همسمرها فى الحيط"
فى لقطة طريفة ببرنامج "القاهرة اليوم" منح المحامى خالد أبو بكر، زميله الإعلامى عمرو أديب، على الهواء مبلغ بقيمة 200 جنيه، كمكافأة له على تحليله للمشهد والأجواء الحالية التى تجرى فيها الانتخابات البرلمانية.

وعلق الإعلامى عمرو أديب على منحه المبلغ قائلاً "أول مرة أشوف قرش من خالد أبو بكر، وهمسمرها فى الحيطة".

وكان برنامج "القاهرة اليوم" قد عقد حلقة نقاشية خاصة بالمشهد الانتخابى الحالى، بين الإعلامى عمرو أديب والمحامى خالد أبو بكر، والإعلامية رانيا بدوى وهانى محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق والإعلامى ضياء رشوان ومعتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، داخل استوديو القاهرة اليوم لتحليل الأجواء الانتخابية فى المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان التى انطلقت صباح اليوم الأحد.


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عمرو أديب ممسكا بالـ200 جنيه


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