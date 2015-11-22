إزالة 153 مخالفة تعد وضبط 22 قضية تموينة فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت اليوم، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مديرأمن البحيرة، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط 22 قضية تموين متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة حيث أسفرت الحملة فى مجــال المرافق العامة عن تـمكن ضباط شرطة المرافق بالبحيرة برئاسة المقدم محمد رشدى إزالة ( 153 ) رفع إشغالات ثابتة ومتحركة ، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية متنوعة مابين قضايـا غش تجــارى ، قضايا عرض لحوم سلع مجهولة المصدر، وقضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، وقضايا عـدم الإعــلان عـــن الأســعــار، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.