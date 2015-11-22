أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إزالة 153 مخالفة تعد وضبط 22 قضية تموينة فى حملة أمنية بالبحيرة

Google+ Print
إزالة 153 مخالفة تعد وضبط 22 قضية تموينة فى حملة أمنية بالبحيرة إزالة 153 مخالفة تعد وضبط 22 قضية تموينة فى حملة أمنية بالبحيرة
تمكنت اليوم، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مديرأمن البحيرة، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من ضبط 22 قضية تموين متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة حيث أسفرت الحملة فى مجــال المرافق العامة عن تـمكن ضباط شرطة المرافق بالبحيرة برئاسة المقدم محمد رشدى إزالة ( 153 ) رفع إشغالات ثابتة ومتحركة ، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية متنوعة مابين قضايـا غش تجــارى ، قضايا عرض لحوم سلع مجهولة المصدر، وقضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، وقضايا عـدم الإعــلان عـــن الأســعــار، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365