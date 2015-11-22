فخرية خميس ترفض بقاء وحيدها من غير أبناء

ذكرت الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس في اتصال خاص معها لـ"سيِّدتي نت" أنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل جديد بعنوان "حريم بو سلطان"، وهو من إنتاج شركة فروقي لطارق العلي وعيسى العلوي، وتأليف حمد الشهابي، وإخراج نادر الحساوي، وهو عمل يجمع نخبة من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد السلمان، جمال الردهان، مرام البلوشي، مي عبدالله، سعيد سالم، نيرمين محسن.

وتجسد فخرية خميس من خلال العمل شخصية الأم التي تسعى جاهدة إلى أن يكون لديها أحفاد، وهذا الأمر لا تستطيع تحقيقه زوجات ابنها الذي يجسد شخصيته جمال الردهان في العمل، مما يجعلها تبحث عن زوجة أخرى لابنها من أجل تحقيق حلمها المنتظر، وتحدث خلال العمل مجموعة من المفارقات الكوميدية والتراجيدية الجميلة والعديد من النقلات النوعية المختلفة.

وقد ذكرت أيضاً أن القناة التي ستقوم بعرض العمل لم تتحدد حتى الآن؛ لأن المؤسسة المنتجة للعمل خاصة، وسيكون هناك تسويق لقنوات عدة حتى يتم الاتفاق على العرض على إحداها.

ومن الجدير بالذكر أن فخرية خميس تعكف حالياً على قراءة نص لشركة الصدف، وسيتم تصويره في مدينة جدة بعد الاتفاق على نص العمل.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي