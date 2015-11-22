بالفيديو: درة تحرج مراسل cbc :أنت مش بتسمع كويس

أحرجت الممثلة التونسية درة زروق مراسل قناة cbc اكسترا أثناء استضافهتا على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائي حيث تحدثت درة في البداية عن اطلالتها التى لفتت الأنظار موضحة أن الفستان من تصميم المصمم اللبناني مو شور ثم تطرقت إلى الحديث عن نجاح دورة المهرجان والأفلام التي شاهدتها بصفتها كعضو لجنة تحكيم أحد أقسام المهرجان.

وباعادة سؤالها عن رأيها في المهرجان قالت درة للمراسل:"أنت بتسأل اسئلة سألتها قبل كدة واضح إنك مبتسمعش كويس".ثم تركته.

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