بعد حصولها على حقوقها من طليقها حسين فهمي.. لقاء سويدان تفقد القدرة على الحركة

فقدت الممثلة لقاء سويدان القدرة تماماً على الحركة وتلزم منزلها حاليا بعد اصابتها في العمود الفقري.

وقالت لقاء لسيدتي نت إنها سقطت في منزلها وشعرت بعدم إتزان وبعد الكشف الطبي تبين إصابتها في عمودها الفقري،ولن تستطيع لقاء ممارسة حياتها الطبيعية إلا بعد مرور ما لا يقل عن أسبوعين.

وكانت لقاء قد حصلت على حقوقها المادية كاملة من طليقها الفنان حسين فهمي بعد أن أقامت دعوى نفقة عليه وحصلت على مبلغ 750 الف جنية مصري.

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