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أصيل أبو بكر يغني للسعودية والإمارات وعمان

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الأحد 22-11-2015 20:04

علمت مصادر "سيدتي نت" أن المطرب أصيل أبو بكر يحضر هذه الفترة لإطلاق عدد من الأغنيات الوطنية، حيث يجهز لطرح عمل وطني للسعودية، وأيضاً أغنية لدولة الإمارات.

كما انتهى أصيل مؤخراً من تسجيل أغنية وطنية لدولة عمان في الرياض.

وكان آخر الألبومات الغنائية للفنان أصيل أبو بكر قد صدرت مؤخراً تحت عنوان "حلو صوتك" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وتضمن الألبوم 14 أغنية جديدة تعاون خلالها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين.

 

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