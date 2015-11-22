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أغنية جديدة للفنان طلال سلامة

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الأحد 22-11-2015 20:12

يستعد المطرب السعودي طلال سلامة لطرح أغنية جديدة خلال أيام، من كلمات الشاعر خالد بن سعود الكبير وألحان خالد عبدالكريم وتوزيع أمير عبدالمجيد وانتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكان آخر الألبومات الغنائية للفنان طلال سلامة قد صدرت نهاية العام الماضي بعنوان "سكر جنابك" من إنتاج شركة روتانا.

 

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