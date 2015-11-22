بالفيديو.. حلمي بكر: اليسا تفقد موهبتها بالغناء اللايف وهذه نصيحتي لنانسي عجرم وأصالة

كعادته في اطلاق التصريحات النارية، تحدث الموسيقار حلمي بكر عن مطربي ومطربات مصر والعالم العربي وذلك أُثناء حلوله ضيفاً على الاعلامي عمرو الليثي ببرنامجه"واحد من الناس" الذي يعرض على فضائية "الحياة".

فقال حلمي متحدثاً عن المطرب سعد المجرد وبشكل خاص عن أغنيته "أنت معلم" معتبرها إنها لا تنتمي إلى البناء الصحيح للأغنية مرجعاً سبب نجاحها فقط إلى ارتفاع نسبة مشاهدتها.

وعن هيفاء وهبي قال إنها ممثلة جيدة ولا تعتبر مغنية حيث كلام غرف النوم لا يصح أن يكون أغنية تقدم للجمهور على إنها عمل فني.

وعن رأيه في اليسا قال إنها عبقرية في الصوت المسجل أما عندما تغني لايف تخسر 50% من موهبتها.

وعن أصالة قال إنها مطربة ممتازة ولكن يجب أن تبتعد عن رفع صوتها الى درجة " الزعيق".

وتطرق بكر للحديث عن أسوء 5 مطربين قال ليه 5 فقط هما اكتر من 100 بس أرفض أن أذكر أسماء".

وتحدث حلمي عن شيرين عبد الوهاب قائلاَ إنه تنبأ أن تصبح نجمة ووصف برنامج" ذا فويس" بأنه تحول الى برنامج كوميدي بسبب تصرفات لجنة الحكم.

وفى تقيمه لنجوم هذا الجيل قال أن عمرو دياب هو " الألفه " فى هذا الجيل وعندما اقيمه أعطيه درجة سبعة من عشرة ويعتبر نجم هذا العصر.

ووصف تامر حسني إنه مطرب ممتاز ولكن نصحه بترك فكرة إنه سيصبح النجم العالمي المصري موضحاً انه يجب ان يخترق بأغانية العالم العربي أولاً.

وتحدث عن ايهاب توفيق قائلاً انه هو من اعتمده كمطرب في الاذاعة وعندما فكر أن يعتزل قال له "هضربك".

وعن ترتيب المطربين هاني شاكر ومدحت صالح ومحمد منير وعلي الحجار وإيمان البحر درويش قال أن أولهم هاني شاكر وآخرهم محمد الحلو.

وبالنسبة لنانسي عجرم فقال عنها حلمي إنها رائعة مشيرا إنه سبق ونصحها بالتركيز على صوتها وعدم الاهتمام بجسدها.

وفى رده على سؤال من الأفضل بين صابر الرباعى ،كاظم الساهر ، راغب علامة ، عاصي الحلاني قال بكر إن صابر الرباعى عبقرى وهو الأفضل كصوت ومن بعده كاظم،وعاصي رائع وصديق شخصي وصوت جبلي قوي ولا يستطيع أن يفاضل بينه وبين راغب.

كما أضاف بكر "أنا من كنت السبب في بداية كاظم الساهر وعندما سمعته في بدايته حرصت على تقديمه للغناء فى مصر".

وعلى نطاق الأغاني الشعبية قال "شعبان عبد الرحيم ليس مطرب وضحك على الشعب بايييييه".

وعن سعد الصغير قال إنه من إعتمده مطرب إذاعة ووصف عبد الباسط حموده ومحمود الليثي بأنهما يعتمدان على فطريتهما.

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