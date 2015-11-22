محافظة القاهرة: الإقبال فوق متوسط بالمنطقة الشمالية.. ونتوقع الزيادة غدًا

أكد اللواء أحمد ضيف صقر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى مع قرب انتهاء اليوم الأول لسير المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية.

وقال صقر -فى تصريحات صحفية له- إن المنطقة الشمالية يوجد بها 5 لجان عامة و99 مركزا انتخابيًا و696 لجنة انتخابية فرعية ويبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت مليون و840 ألف مواطن.

وأشار صقر إلى أن تلك اللجان تشمل أحياء (شبرا، الساحل، الشرابية، روض الفرج، الزاوية، الحدائق، الأميرية، والزيتون.)

وأوضح صقر أنه قام اليوم بجولة تفقدية لعدد من اللجان بالتوفيقية وبصفة عامة الاقبال فوق المتوسط ومن المتوقع زيادة الاقبال غدًا في اليوم الثاني للانتخابات.