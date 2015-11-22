رئيس لجنة الانتخابات بكفر الشيخ: نسبة التصويت فى اليوم الأول 30%

أكد المستشار سامح باسيلي، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بكفر الشيخ، إن نسبة التصويت اليوم الأول للانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ لا يمكن الجزم بها، ولكنها تصل إلى 30%.

وأضاف فى تصريحات له، بأنه تم غلق أبواب اللجان في موعدها الساعة التاسعة مساءًا، مشيراً إلى أنه سيتم فرز أوراق التصويت مساء الغد عقب انتهاء موعد إدلاء المرشحين بأصواتهم، وسيتم إعلان النتيجة عقب الفرز.

ويبلغ عدد الناخبين بكفر الشيخ 2 مليون و28 ألفا و433 مواطنا يصوتون فى 958 لجنة فرعية يشرف عليها 529 مركزا انتخابيا، بـ 8 دوائر تفرز 16 نائبا فرديا من بين 201 متنافسا إضافة إلى 4 نواب بنظام القائمة.

ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ "مقعد " ودائرة كفر الشيخ "مقعدين" ودائرة سيدى سالم"مقعدين" ودائرة البرلس"مقعد" ودائرة الحامول وبيلا "3 مقاعد" ودائرة الرياض "مقعد" ودائرة دسوق "4 مقاعد" ودائرة مطوبس وفوه"مقعدين".

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