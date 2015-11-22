20 ألف صوت فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب بالسويس

رصد متابعو الانتخابات بالسويس من الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى نسب الحضور بجميع اللجان بالمحافظة، والتى تقدر 173 لجنة بمشاركة قرابة 20 ألفا.

وأضاف بيان صادر من الجمعية يحمل اسم "المنسق بالسويس المحامى الحقوقى محمد المليجى" أن أعلى تصويت كان بحى الجناين بمعدل يتراوح بين 350 و450 صوتا بالصندوق الواحد، فى اللجان من 117 وحى 142.

وجاءت فى المرتبة الثانية دائرة الأربعين بمعدل يتراوح بين 150 و200 صوت عدا لجان بسيطة تعددت الـ200 صوت بقليل، حيث لجان الأربعين تبدأ من 1 وحتى 71.

وفى المرتبة الثالثة دائرة فيصل جاءت نفس نسبة التصويت بالأربعين، وذلك بلجان الدائرة من 72 حتى 116، وفى دائرة السويس بلغ التصويت بين 80 و150 صوتا عدا عدد محدود من اللجان تخطى فيها التصويت 150 صوتا بقليل، وتراوح عدد الأصوات فى لجان حى بين 60 و150 صوتا فى اللجان من 170 إلى 173.

ويبلغ عدد الناخبين بالسويس 413 ألفا و593 مواطنا يصوتون فى 173 لجنة فرعية، بإشراف 86 مركزا انتخابيا بدائرة واحدة لاختيار 5 نواب فردى من بين 52 متنافسا إضافة إلى اختيار نائب بالقائمة.

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