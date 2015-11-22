"تعليم الإسماعيلية": لم نتلقى شكاوى فى اليوم الأول من الانتخابات

قال مصطفى عبدالغني مدير عام إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، إن غرفة عمليات الإدارة المنعقدة على مدار 24 ساعة طوال يومي الانتخابات، لم تتلقى أى شكاوى أومشاكل من اللجان الانتخابية الواقعة بنطاق الإدارة والتى يبلغ عددها 42 لجنة انتخابية.

وأضاف عبدالغني، فى بيان، أن الغرفة في حالة اتصال دائم بغرفة عمليات المديرية وغرفة عمليات المحافظة التي يشارك بها المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم ويتم إبلاغها بمجريات عملية التصويت أول بأول بالتعاون مع المهندس محمد الصافي رئيس حي ثالث.

وأشار على السحلي مدير العلاقات العامة بالإدارة، إلى أن الغرفة لم تتلقى أى مشاكل بخصوص حدوث عجز أو نقص في تجهيزات اللجان أو وسائل الراحة سواء للضباط أوالناخبين، موضحا أن لجان الإدارة استقبلت اليوم الأحد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية واللواء علي العزازي مدير الأمن والمستشار عماد عبدالمولى المستشار العسكري للمحافظة أثناء اطمئنانهم على سير العملية الانتخابية.

وبلغ عدد الناخبين فى الإسماعيلية 781 ألفا و527 مواطنا يصوتون فى 366 لجنة فرعية بإشراف 210 مراكز انتخابية فى 4 دوائر لاختيار 6 نواب بالنظام الفردى من بين 98 متنافسا، ونائبين بالقائمة. ويخصص لدائرة مدينة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة القنطرة "مقعد" ودائرة الإسماعيلية "مقعدين" ودائرة التل الكبير "مقعد.

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