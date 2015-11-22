أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة بنى سويف تتبنى إنشاء أول أكاديمية لدراسة علوم ذوى الإعاقة بالوطن العربى

Google+ Print
جامعة بنى سويف تتبنى إنشاء أول أكاديمية لدراسة علوم ذوى الإعاقة بالوطن العربى جامعة بنى سويف تتبنى إنشاء أول أكاديمية لدراسة علوم ذوى الإعاقة بالوطن العربى
فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية، تنشر اليوم السابع العدد الجديد من مجلة "شبابنا طاقة لا إعاقة"، التى تصدرها جامعة بنى سويف، تحت إشراف الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة والدكتورة أمينة محسن رئيس التحرير مدير وحدة تحدى الإعاقة بجامعة بنى سويف.

يتناول العدد مجموعة من الأخبار الهامة، وعلى رأسها تبنى جامعة بنى سويف مبادرة إنشاء أول جامعة بالوطن العربى لدراسة علوم ذوى الإعاقة، وتبرع رجل أعمال كويتى بمليون ونصف للجامعة على مرحلتين من أجل شراء سيارة إسعاف بمبلغ 300 ألف جنيه لخدمة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية وإنشاء مسجد بمقر الجامعة شرق النيل وكذلك إنشاء ملاعب الكرة الجرس والكرة جلوس لذوى الإعاقة،

ومن أبرز العناوين:

- أول كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنى سويف
>- إنشاء كلية للتنمية الاجتماعية والأسرية
>- إنشاء وحدة سعاد كفافى لعلاج الأطفال ذوى الإعاقة بجامعة بنى سويف
>- 9 ميداليات حصاد منتخب ذوى الإعاقة بالجامعة

كما تناول العدد الجديد تفاصيل تدشين موقع إلكترونى لخدمة متحدى الإعاقة، وتكريم وحدة متحدى الإعاقة لرئيس جامعة بنى سويف وتمنحه لقب الأب الروحى، وإشادة القومى للإعاقة بجهود رئيس الجامعة فى تنفيذ البنود الثقافية بالاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى موافقة مجلس جامعة بنى سويف على تعيين منسق بكل كلية لمساعدة وحدة متحدى الإعاقة بالجامعة.

ومن أبرز العناوين:


>- رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الخيرى للملابس بالتعاون مع مؤسسة الخير.
>- رئيس الجامعة يتبرع ببدل الجامعة لكفالة اليتيم والموافقة على دعم 10 أطفال أيتام شهريا فى احتفالية الجامعة بيوم اليتيم.
>- تكريم منتخب ذوى الإعاقة الحاصلين على 9 ميداليات فى أوليمبياد البارلمبى للجامعات المصرية.
>- إشادة رئيس القومى للمرأة بقرار رئيس جامعة بنى سويف بإنشاء كلية تهتم بشئون الأمومة والطفولة والمسنين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر