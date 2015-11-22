جامعة بنى سويف تتبنى إنشاء أول أكاديمية لدراسة علوم ذوى الإعاقة بالوطن العربى

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية، تنشر اليوم السابع العدد الجديد من مجلة "شبابنا طاقة لا إعاقة"، التى تصدرها جامعة بنى سويف، تحت إشراف الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة والدكتورة أمينة محسن رئيس التحرير مدير وحدة تحدى الإعاقة بجامعة بنى سويف.

يتناول العدد مجموعة من الأخبار الهامة، وعلى رأسها تبنى جامعة بنى سويف مبادرة إنشاء أول جامعة بالوطن العربى لدراسة علوم ذوى الإعاقة، وتبرع رجل أعمال كويتى بمليون ونصف للجامعة على مرحلتين من أجل شراء سيارة إسعاف بمبلغ 300 ألف جنيه لخدمة الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية وإنشاء مسجد بمقر الجامعة شرق النيل وكذلك إنشاء ملاعب الكرة الجرس والكرة جلوس لذوى الإعاقة،

ومن أبرز العناوين:

- أول كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنى سويف

>- إنشاء كلية للتنمية الاجتماعية والأسرية

>- إنشاء وحدة سعاد كفافى لعلاج الأطفال ذوى الإعاقة بجامعة بنى سويف

>- 9 ميداليات حصاد منتخب ذوى الإعاقة بالجامعة

كما تناول العدد الجديد تفاصيل تدشين موقع إلكترونى لخدمة متحدى الإعاقة، وتكريم وحدة متحدى الإعاقة لرئيس جامعة بنى سويف وتمنحه لقب الأب الروحى، وإشادة القومى للإعاقة بجهود رئيس الجامعة فى تنفيذ البنود الثقافية بالاتفاقية الدولية لحقوق ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى موافقة مجلس جامعة بنى سويف على تعيين منسق بكل كلية لمساعدة وحدة متحدى الإعاقة بالجامعة.

ومن أبرز العناوين: