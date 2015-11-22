12 % نسبة المشاركة فى الإنتخابات البرلمانية بـ 3 دوائر ببورسعيد

أعلنت غرفة العمليات بالديوان العام ببورسعيد نتيجة المشاركة الإنتخابية فى اليوم الأول من المرحلة الثانية وبلغت نسبتها 12% من إجمالى 470 ألف و208 ناخبا بـ 3 دوائر ببورسعيد.

وأكد العميد إبراهيم عزب المشرف والمنسق العام لغرفة العمليات المحافظة أن الدائرة الأولى إجمالى الحضور 16 ألف 190 ناخبا من عدد الناخبين البالغ عددهم151 ألف 935 ناخبا بنسبة 11%

>والدائرة الثانية الضواحى والجنوب بلغ إجمالى الحضور 15 ألف و704 من إجمالى عدد الناخبين 95 ألف و547 ناخبا بنسبة 16% والدائرة الثالثة الزهور والمناخ حيث بلغ عدد الحضور 18 ألف و586 ناخبا من إجمالى الناخبين الذين لهم حق التصويت 222 ألف و726 ناخبا، لتصبح النسبة 11 % من إجمالى الحضور 74 الف 968.

ويبلغ عدد الناخبين ببورسعيد 470 ألف و208 مواطنا يصوتون فى 213 لجنة فرعية بإشراف 98 مركزا انتخابيا بـ 3 دوائر لاختيار 4 نواب "فردى" من بين 90 متنافسا ونائب "قوائم".

ويخصص لدائرة الشرق"مقعد" ودائرة الضواحى"مقعد" ودائرة الزهور "مقعدين"، وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

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