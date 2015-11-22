بالصور.. تعليم كفر الشيخ يحصد المركزين الأول والثالث فى المخترعات على مستوى الجمهورية

قالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بأن فريق مخترعى مديرية التربية والتعليم الذى كان يمثل المحافظة فى المسابقة التى أقيمت بالغردقة برعاية منظمة العمل الدولية ilo وgiz الوكالة الألمانية الإنمائية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حقق فوزا غاليا، اليوم الأحد، فقد حصل على المركز الأول والثالث، وكان المركز الأول لمشروع تنقية المياه والمركز الثالث لمشروع زبادى بالأعشاب.

وأضافت وكيلة الوزارة فى بيان، أنها تقدم الشكر والتقدير للفريقين الفائزين وجميع من ساهم فى تحقيق هذا الفوز الغالى واعتبرته البداية الحقيقة لتعليم الفنى، وأنها تعتبر هذا الفوز تحقيقا لأمنية الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ الإقليم الذى طالب بالنهوض بالتعليم الفنى للمحافظة، و أنها سوف تطلب من السيد السنور مدير عام التعليم الفنى الاهتمام بالمخترعين والعمل على اكتشافهم ودعمهم والعمل على تسويق مشروعاتهم.



>