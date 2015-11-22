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ضبط 4080 كيلو مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية بمصنع بالشرقية

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ضبط 4080 كيلو مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية بمصنع بالشرقية ضبط 4080 كيلو مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية بمصنع بالشرقية
تمكنت مديرية بالشرقية، بإشراف حمدى الشربينى، مدير المديرية، اليوم الأحد، من ضبط كمية كبير من مستلزمات الإنتاج المنتهى الصلاحية فى مصنع صاحبة ماركة تجارية مشهورة، بلغت 4 أطنان و80 كليوجراما، وتحرر عنه المحضر رقم 52803 جنح مركز بلبيس.

وداهمت لجنة مكبرة من الرقابة التموينية، مقر شركة "ا" الكانئة بطريق بلبيس الصحراوى، ودخلت صالات الإنتاج، حيث ضبط بداخلها 118 شيكارة تحتوى على سكر ألمانى بإجمالى وزن 2950 كيلو مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمسنتدات، و4 شكائر شاى أسود وزن 100 كيلو يستخدم فى تعبئة "الباكت" بإجمالى وزن 100 كيلو منتهى الصلاحية، و3 كراتين مادة غذائية و9 شكائر "كورن فيلكس" و8 شكائر لوز مقشر يستخدم فى حشو البلح، جميعها منتهية صلاحيتهما بإجمالى وزن 4080 كيلو.

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مصر 365

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