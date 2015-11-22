«زين الدين زيدان» قد يتولى قيادة «ريال مدريد» خلفًا لـ«بينيتيز»

كشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية في عددها الصادر الاحد ان نادي ريال مدريد اتخذ قرار اقالة مدرب الفريق رافايل بينيتيز بعد الخسارة الثقيلة امام غريمه التقليدي برشلونة صفر-4 في مباراة الكلاسيكو السبت على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وتحدثت الصحيفة ان الثقة المفقودة بين جمهور ريال مدريد واللاعبين من جهة والمدرب من جهة اخرى ازدادت بعد الخسارة امام برشلونة.

وقالت ماركا “الان او في يونيو (حزيران)، فان اقالة بينيتيز ينقصها فقط التوقيت لان القرار قد اتخذ بعد الهزيمة التي تعرض لها ريال مدريد امام برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو”.

وكان ريال مدريد عين بينيتيز بعد اقالة المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي في نهاية الموسم الماضي بسبب اخفاقه في قيادة الفريق الى اي لقب فيه، علما بأنه قاده في الموسم قبل الماضي الى تعزيز رقمه القياسي بلقب عاشر في دوري ابطال اوروبا على حساب جاره اتلتيكو مدريد.

وتفوق برشلونة على غريمه في الكلاسيكو السبت وتحكم بالمجريات خصوصا في الشوط الاول، وتمكن من فرض ايقاعه بتسجيل هدفين في كل شوط برغم عدم مشاركة الارجنتيني ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم اربع مرات منذ البداية، اذ ان البرازيلي نيمار والاوروغوياني وقائد الفريق اندريس انييستا تألقوا بشكل لافت.

وشارك ميسي في الشوط الثاني للمرة الاولى بعد ان تعافى من اصابة في الركبة ابعدته شهرين.

وبدأ يتردد اسم لاعب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد كاستيا الذي يلعب في الدرجة الثالثة، لخلافة بينيتيز.

وعمل زيدان مساعدا لانشيلوتي في موسم 2013-2014.

ويتأخر ريال مدريد الثاني بفارق ست نقاط عن برشلونة حامل اللقب بواقع 24 نقطة مقابل 30.