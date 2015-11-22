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باحث سورى: أمريكا لا تجرؤ على إرسال قوات برية للقضاء على "داعش"

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باحث سورى: أمريكا لا تجرؤ على إرسال قوات برية للقضاء على "داعش" باحث سورى: أمريكا لا تجرؤ على إرسال قوات برية للقضاء على "داعش"
قال رضوان زيادة، المدير التنفيذى للمركز السورى للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، إن الولايات المتحدة تعانى من فقدان التوازن الاستراتيجى بسبب تمدد تنظيم "داعش" الإرهابى أفقيا فى بلاد الشام، ورأسيا فى عواصم أوروبية، وتابع: "الولايات المتحدة لا تجرؤ على إنزال قوات برية للقضاء على التنظيم".

وأضاف "زيادة" خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث"، الذى يذاع على قناة "الغد العربى" ، مع الإعلامى علاء الشيخ، أن القرار الروسى بتوسيع دائرة استهداف تنظيم "داعش" جوياً لن يساهم فى القضاء على تنظيم تمدد فى عدة مناطق غير مرصودة، خاصة أن العمليات العسكرية السابقة لم تنجح فى إحداث ثغرات داخل التنظيم أو القضاء على قادته، مردفاً: "الولايات المتحدة لن تتمكن من هزيمة داعش بدون إنزال قوات برية فى سوريا والعراق".

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