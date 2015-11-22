الطيران العراقى يعلق الرحلات لأربيل والسليمانية بسبب قصف روسى لسوريا

>أعلنت سلطة الطيران المدنى العراقى ، مساء اليوم الأحد ، تعليق كافة الرحلات المغادرة والقادمة من مطارى أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة اعتبارا من الثامنة من صباح غد الاثنين حماية للمسافرين ، بسبب عبور صواريخ من منطقة بحر قزوين عبر إيران والعراق وصولا لاستهداف مواقع تنظيم(داعش) الإرهابى فى سوريا.

وذكر بيان صحفى لسلطة الطيران المدنى ، أنه من أجل حماية المسافرين بسبب عبور صواريخ من الجزء الشمالى من العراق إلى سوريا إنطلاقاً من منطقة بحر قزوين تم تعلق كافة الرحلات المغادرة والقادمة من مطارى أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة.

وأشار إلى أن جميع العمليات الجوية لجميع شركات الطيران تعمل بصورة اعتيادية فى مطارات بغداد الدولى والنجف والبصرة جنوبى العراق.

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