ركزت أخبار ليبيا اليوم على العديد من التقارير الإخبارية ، وتضمنت أخبار ليبيا اليوم، توقف حركة الطيران بمطارى طبرق والأبرق الدوليين شرقى ليبيا، عقب إضراب عن العمل، بدأه العاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بالمطارين.

وقال ناصر العبيدى، مسئول الإعلام بمطار الأبرق فى تصريحاتٍ له مساء اليوم، إن إدارة الشركة الليبية للخدمات الأرضية أبلغت إدارة المطار منذ الخميس عزمها الدخول فى إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقاتها.

وأشار العبيدى، إلى أن وزارة المواصلات بالحكومة المؤقتة المخولة بدفع مرتبات العاملين بالشركة، لم تصرف مرتبات الموظفين منذ مايو رغم وعودها المتكررة بصرف هذه المرتبات.

ناصر سعيد، الموظف بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار طبرق الدولى، قال خلال حديثه لـ"أجواء نت" إن موظفى الشركة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر.

ومن أخبار ليبيا اليوم كذلك، تصريحات وزير الدفاع الفرنسى جون إيف لودريان، بأن هناك حاجة ملحة للتعامل مع الوضع فى ليبيا الذى يؤثر على دول حليفة لفرنسا، ومجاورة لليبيا مثل مصر، وتونس، والجزائر، وتشاد، والنيجر.

جاء ذلك فى مقابلة لوزير الدفاع الفرنسى اليوم الأحد مع قناة "أى تيلى" و"إذاعة أوروبا 1" بعد اعتداءات باريس، تناول فيها التحديات الأمنية التى تواجهها فرنسا والجهود العسكرية التى تقوم بها فى العديد من مسارح العمليات فى سوريا والعراق وكذلك فى منطقة الساحل والصحراء.

وأكد ضرورة أن تدفع تلك الدول بدعم من المؤسسات الدولية والأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين مختلف الأطراف الليبية، وأعرب وزير الدفاع الفرنسى عن بالغ قلقه من سيطرة داعش على عدد من المواقع فى ليبيا مستغلا الخلافات بين معسكرى طبرق وطرابلس مما يضر بمصلحة البلاد.

ومن أخبار ليبيا اليوم أيضا، قال النائب الثانى لرئيس مجلس النواب الليبى أحميد حومة إن النواب أكدوا للمبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا مارتن كوبلر أن القوات المسلحة الليبية، والتى تحارب كافة أشكال الإرهاب، "خط أحمر" وأنه لا يمكن أن تضيع دماء أبناء هذه القوات من أجل أى مآرب.

وأضاف حومة أنه يجب تطوير ودعم "الجيش" ، مبينا أن مجلس النواب أكد لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر خلال زيارته طبرق أمس أن الترتيبات الأمنية من أولويات الحوار، وأنه يجب أن يطرح الملف الأمنى للنقاش قبل تسمية الحكومة، وأبدى النائب الثانى لرئيس مجلس النواب أمله فى ألا يقع المبعوث الأممى مارتن كوبلر فى ما أسماه أخطاء سلفه السابق برناردينو ليون.

يشار إلى أن المبعوث الأممى وصل أمس السبت إلى طبرق، وكان فى استقباله وزير الخارجية وعميد بلدية طبرق، وأجرى المبعوث لقاءات مع النواب ووزير الخارجية فى زيارة العمل الأولى له بعد توليه المنصب.

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