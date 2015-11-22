بالصور . ضبط 351 مخالفة مخالفة مرورية فى حملة بمطروح

أشرف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح،على الحملة المرورية المسائية برئاسة العقيد أحمد السنطاوى، مدير إدارة مرور مطروح وعدد من قيادات المديرية ، استهدفت الحملة التأكيد على قائدى سيارات الأجرة تشغيل العدادات وربط الأحزمة ، كما تم ضبط 351 مخالفة مرورية متنوعة، والتصالح الفورى فى 49 مخالفة بإجمالى 9 ألف و 300 جنيه.

وتحرر 53 مخالفة تعطيل حركة مرور و 14 إنبعاث دخان و 11 السير بدون رخصة قيادة و 34 تجاوز سرعة و 8 السير بدون رخصة تسيير – عدد 8 عدم ارتداء حزام الأمان أثناء القيادة و 6 السير برخصة قيادة منتهية و 4 استخدام المحمول أثناء القيادة و 4 السير برخصة تسيير منتهية و 2 عدم إرتداء الخوذة أثناء قيادة الموتوسيكل و 8 مخالفات زجاج ملون و 8 ملصقات ومعلقات و 7 عدم تشغيل العداد و 5 مخالفة خط السير المحدد و 16 عدم الصلاحية الفنيه، بالاضافة الى 163 مخالفة متنوعة، كما تم التنبيه على القوات بضرورة حسن معاملة المواطنين.



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