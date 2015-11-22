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تقارير - بعد صلاح وجيرفينيو.. على روما إنقاذ الموقف وإلا

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تقارير - بعد صلاح وجيرفينيو.. على روما إنقاذ الموقف وإلا تقارير - بعد صلاح وجيرفينيو.. على روما إنقاذ الموقف وإلا

"إذ أردتم الاستمرار في المنافسة على الدوري عليكم بحل الأمر وإلا".. هكذا وجهت ESPN رسالتها إلى روما مع غياب محمد صلاح وجيرفينيو و"سوء الدفاع".

روما تعادل أمام بولونيا بهدفين لكل فريق في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

غياب صلاح مستمر منذ إصابته القوية في دربي العاصمة أمام لاتسيو. التواء في الكاحل يبعده عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4لـ6 أسابيع. (شاهد إصابة صلاح)

وتحدثت شبكة ESPN عن التأثير الكبير في خط هجوم لروما لغياب صلاح وجيرفينيو وهو ما ظهر أمام بولونيا.

وخصوصا إن ثنائية روما جاءت من علامة الجزاء.

وظهر دفاع روما سيء للغاية فتلقى الهدف الأول بعد مرور ربع ساعة فقط. وهذا ما حذرت منه الشبكة الإسبانية.

وكتبت: "بعد غياب صلاح وجيرفينيو على روما الآن البحث عن توازن أكبر في خط الدفاع. فالفريق يتلقى أهداف بسهولة وهو ما لا يريده من أجل مواصلة المنافسة على اللقب".

وسلطت صحيفة tvnewsroom الضوء على غضب رودي جارسيا المدير الفني لروما بسبب أرضية الملعب.

وقال جارسيا: "هذه ليست كرة قدم".

وأشارت الصحيفة أيضا لضعف دفاع روما كذلك قلة الفاعلية الهجومية لغياب صلاح وجيرفينيو مشيرا إلى أن روما سيجد صعوبة في مواصلة المنافسة على اللقب بسبب حالة الدفاع.

وينتظر روما مواجهة حاسمة أمام برشلونة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل.

مواجهة من المنتظر أيضا أن يغيب عنها محمد صلاح.

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