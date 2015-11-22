بالفيديو - توتنام يسحق وست هام برباعية ويقترب من الكبار

(إفي): حقق توتنام فوزا ساحقا مساء الأحد على ضيفه وست هام يونايتد 4-1 ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الانتصار ينجح توتنام في فض الشراكة مع وست هام والانفراد بالمركز الخامس برصيد 24 نقطة، ليبتعد بأربع نقاط فقط عن صاحب الصدارة، ليستر سيتي.

فيما تجمد رصيد وست هام عند 21 نقطة في المركز السادس، ليصوم عن الانتصارات لثالث جولة على التوالي.

تقدم نجم هجوم "السبيرز" هاري كين بهدف أول (ق23) على ملعب الفريق وايت هارت لاين، من تسديدة يسارية قوية داخل المنطقة، قبل أن يضيف البلجيكي توبي الديرفيريلد الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق.

وفي الشوط الثاني أضاف هاري كين الهدف الثالث للفريق والثاني له (ق50) من تسديدة قوية بيمناه خارج المنطقة نتيجة خطأ دفاعي فادح من الضيوف.

وأضاف كايل ووكر الهدف الرابع لتوتنهام (ق83) من تسديدة بيمناه رائعة داخل المنطقة.

ونجح وست هام في تسجيل هدف شرفي قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق عبر الأرجنتيني مانويل لانزيني من تسديدة قوية بيسراه داخل المنطقة بعد مراوغة للدفاع.

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