أزياؤك الصيفية بألوان الحلوى

لأنافة مشرقة هذا الصيف، استوحي من ألوان الحلوى تدرجات تزيّني بها أزيائك وإكسسواراتك في الموسم الجديد.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: محمد سيالا.
- الأزياء والإكسسوارات من محلات: Louis Vuitton, Kamishibai, Tod’s, Carolina Herrera.
الصورة رقم 1:
- ثوب باللون الوردي من Carolina Herrera. سعره 800$.
- سوار ملون من Louis Vuitton. سعره 710$.
- أقراط للأذنين من Nonu. سعرها 212$.
- حقيبة صغيرة من الجلد باللون الذهبي من Louis Vuitton.سعرها2122$
الصورة رقم 2:
- جاكيت باللون الوردي. سعرها 635$ يرافقها ثوب من القماش نفسه سعره 547. الإثنان من Irie.
- حقيبة من الجلد باللون الوردي. سعرها 700$.
- سوار بلوني الوردي والأبيض. سعره 237$.
الإثنان من Carolina Herrera.
نظارات شمسية باللون الوردي من Louis Vuitton. سعرها 600$.
الصورة رقم 3:
- ثوب مخطط من Sweet Secrets. سعره 270$.
- جاكيت باللون الوردي من Irie. سعرها 591$.
- حقيبة صغيرة من الجلد من Tod’s. سعرها 628$.
- خاتم من المعدن الذهبي من Carolina Herrera. سعره 300$.
الصورة رقم 4:
- ثوب مطبع من Carolina Herrera. سعره 800$.
- أساور عريضة. سعر كل منها 314$.
- حقيبة من الجلد باللون الأزرق. سعرها 1500$.
الإثنان من Tod’s.
- أحذية ملونة من Christian Louboutin.
الصورة رقم 5:
- ثوب باللون الأزرق من D-exterior. سعره 693$.
- قلادة على شكل قلب. سعرها 700$.
- سوار بألوان البيج والذهبي. سعره 700$ يرافقه خاتم. سعره 350$.
- أقراط للأذنين على شكل قلب. سعرها 535$.
جميعها من Louis Vuitton.
الصورة رقم 6:
- ثوب متعدد الألوان من D-exterior. سعره 460$.
- حقيبة صغيرة من الجلد باللون الأصفر من Christian Louboutin.
- سوار باللون الأخضر. سعره 36$. يرافقه خاتم باللون نفسه. سعره 59$.
الإثنان من Nonu.
الصورة رقم 7:
- حقيبة من الجلد اللماع باللون الأزرق من Tod’s. سعره 1262$.
- حقيبة من الجلد اللماع باللون الوردي من Louis Vuitton. سعرها 7733$.
- حذاء من الجلد باللون الأبيض من Christian Louboutin.
- وشاح باللون الوردي من Louis Vuitton. سعره 514$.
- حاملة مفاتيح من الجلد باللون الأحمر. سعرها 273$.
- سوار باللون البرتقالي. سعره 80$.
- سوار باللون الأبيض. سعره 95$.
جميعها من Carolina Herrera.
الصورة رقم 8:
- حقيبة من الجلد باللون البيج من Christian Louboutin.
- محفطة من الجلد باللون الأصفر. سعرها 268$.
- وشاح مطبع. سعره 783$.
- باليرينا باللون الوردي. سعرها 703$.
- حقيبة كبيرة مطبعة باللون الوردي. سعرها 3050$.
- نظارات شمسية باللون البني. سعرها 690$.
جميعها من Louis Vuitton.