أزياؤك الصيفية بألوان الحلوى

لأنافة مشرقة هذا الصيف، استوحي من ألوان الحلوى تدرجات تزيّني بها أزيائك وإكسسواراتك في الموسم الجديد.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: محمد سيالا.

- الأزياء والإكسسوارات من محلات: Louis Vuitton, Kamishibai, Tod’s, Carolina Herrera.

الصورة رقم 1:

- ثوب باللون الوردي من Carolina Herrera. سعره 800$.

- سوار ملون من Louis Vuitton. سعره 710$.

- أقراط للأذنين من Nonu. سعرها 212$.

- حقيبة صغيرة من الجلد باللون الذهبي من Louis Vuitton.سعرها2122$

الصورة رقم 2:

- جاكيت باللون الوردي. سعرها 635$ يرافقها ثوب من القماش نفسه سعره 547. الإثنان من Irie.

- حقيبة من الجلد باللون الوردي. سعرها 700$.

- سوار بلوني الوردي والأبيض. سعره 237$.

الإثنان من Carolina Herrera.

نظارات شمسية باللون الوردي من Louis Vuitton. سعرها 600$.

الصورة رقم 3:

- ثوب مخطط من Sweet Secrets. سعره 270$.

- جاكيت باللون الوردي من Irie. سعرها 591$.

- حقيبة صغيرة من الجلد من Tod’s. سعرها 628$.

- خاتم من المعدن الذهبي من Carolina Herrera. سعره 300$.

الصورة رقم 4:

- ثوب مطبع من Carolina Herrera. سعره 800$.

- أساور عريضة. سعر كل منها 314$.

- حقيبة من الجلد باللون الأزرق. سعرها 1500$.

الإثنان من Tod’s.

- أحذية ملونة من Christian Louboutin.

الصورة رقم 5:

- ثوب باللون الأزرق من D-exterior. سعره 693$.

- قلادة على شكل قلب. سعرها 700$.

- سوار بألوان البيج والذهبي. سعره 700$ يرافقه خاتم. سعره 350$.

- أقراط للأذنين على شكل قلب. سعرها 535$.

جميعها من Louis Vuitton.

الصورة رقم 6:

- ثوب متعدد الألوان من D-exterior. سعره 460$.

- حقيبة صغيرة من الجلد باللون الأصفر من Christian Louboutin.

- سوار باللون الأخضر. سعره 36$. يرافقه خاتم باللون نفسه. سعره 59$.

الإثنان من Nonu.

الصورة رقم 7:

- حقيبة من الجلد اللماع باللون الأزرق من Tod’s. سعره 1262$.

- حقيبة من الجلد اللماع باللون الوردي من Louis Vuitton. سعرها 7733$.

- حذاء من الجلد باللون الأبيض من Christian Louboutin.

- وشاح باللون الوردي من Louis Vuitton. سعره 514$.

- حاملة مفاتيح من الجلد باللون الأحمر. سعرها 273$.

- سوار باللون البرتقالي. سعره 80$.

- سوار باللون الأبيض. سعره 95$.

جميعها من Carolina Herrera.

الصورة رقم 8:

- حقيبة من الجلد باللون البيج من Christian Louboutin.

- محفطة من الجلد باللون الأصفر. سعرها 268$.

- وشاح مطبع. سعره 783$.

- باليرينا باللون الوردي. سعرها 703$.

- حقيبة كبيرة مطبعة باللون الوردي. سعرها 3050$.

- نظارات شمسية باللون البني. سعرها 690$.

جميعها من Louis Vuitton.