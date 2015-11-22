العثور على مقبرة جماعية بمنطقة «ماجر» جنوب مدينة زليتن الليبية

عثر أهالي منطقة (ماجر) على مقبرة جماعية بمزرعة الفسيعي خلف مسجد جامع بن يزيد جنوب مدينة زليتن الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية اليوم,أن أهالي منطقة “ماجر” عثروا على حوالي من 15 إلى 20 جثة بمقبرة جماعية بمزرعة الفسيعي خلف مسجد جامع بن يزيد جنوب مدينة زليتن.

وأضافت أنه يرجح أنها تعود هذه الجثامين لحرب التحرير في عام 2011 وهي متحللة بالكامل, لافتة أن عمليات البحث لا تزال مستمرة .

وأوضحت أنه تم إبلاغ جمعية الهلال الأحمر الليبي للمشاركة في عمليات البحث واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقبرة, وأخذ العيانات من الجثث للتعرف على أصحابها .